جو بايدن يعيّن مساعده مارك جيتنستين سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي

عيّن الرئيس الأمريكى جو بايدن مساعده منذ فترة طويلة مارك جيتنستين سفيراً لدى الاتحاد الأوروبى في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الديمقراطى إلى تعزيز العلاقات بين الولايات والمتّحدة والتكتّل المكوّن من 27 عضواً، بحسب وسائل إعلام أمريكية.





وسبق لجيتنستين أن شغل في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما منصب سفير الولايات المتّحدة في رومانيا، البلد الذي يتحدّر منه بعض أسلافه.





وخلال تولّيه السفارة في بوخارست حاول هذا المحامي التصدّي خصوصاً لإساءة استخدام السلطة في هذه الديمقراطية الفتية وتشجيع الخصخصة فيها.







