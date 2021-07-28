Advertisements

جو بايدن يعيّن مساعده مارك جيتنستين سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:16 ص
الرئيس الأمريكى جو بايدن
الرئيس الأمريكى جو بايدن
Advertisements
عيّن الرئيس الأمريكى جو بايدن مساعده منذ فترة طويلة مارك جيتنستين سفيراً لدى الاتحاد الأوروبى في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الديمقراطى إلى تعزيز العلاقات بين الولايات والمتّحدة والتكتّل المكوّن من 27 عضواً، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وسبق لجيتنستين أن شغل في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما منصب سفير الولايات المتّحدة في رومانيا، البلد الذي يتحدّر منه بعض أسلافه.

وخلال تولّيه السفارة في بوخارست حاول هذا المحامي التصدّي خصوصاً لإساءة استخدام السلطة في هذه الديمقراطية الفتية وتشجيع الخصخصة فيها.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سفير الاتحاد الأوروبي بايدن الرئيس الأمريكى جو بايدن الاتحاد الأوروبي

أخبار تهمك

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 12 ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ أقل من ساعتين

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 13 ساعة

عضو بغرفة السياحة يصدم الجميع بأسعار الساحل الشمالي للمصريين والأجانب (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بايدن: الانتخابات الأمريكية المقبلة ستكون الأهم في 100 عام

تعرف على "جو بايدن" المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

تحرك عاجل من ترامب بشأن معركة عزله من السلطة

عاجل| رسميا.. الحزب الديمقراطي يرشح بايدن أمام ترامب

"بايدن" يعلن قبوله خوض الانتخابات أمام ترامب

دبلوماسي سابق: تسريبات هيلاري كلينتون كشفت التحركات الأمريكية خلال أحداث 2011

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 ص

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان