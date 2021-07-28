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كارمن بصيبص: العارف" يمثّل انطلاقتي السينمائية الحقيقية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:36 ص
بوابة الفجر
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كشفت الفنانة  كارمن بصيبص، سبب اختيارها لفيلم "العارف" قائلة: "لطالما انتظرت اللحظة المناسبة، وأعني بذلك النص المناسب والعمل المناسب، كي أقوم بهذه الخطوة. 

وأشارت في تصريحات صحفية ، أن فيلم "العارف" يجمع في مقوماته كل ما كنت أبحث عنه من نص وفريق عمل وشركة إنتاج. 

وقالت إن العمل يأتي في إطار تشويقيّ بامتياز، ودوري فيه مميّز وجديد ومختلف ولم ألعب مثله في السابق، فكان الأمر بمثابة تحد لي، وفرصة حقيقية لا يجب أن أضيعها من يدي. وحقيقةً، أنا محظوظة كثيراً لانطلاقتي السينمائية الحقيقية في السينما المصرية عن طريق فيلم العارف".

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفي خاطر، محمود حميدة، إلى جانب عدد آخر من النجوم منهم ركين سعد، فتحي عبد الوهاب، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، محمد ممدوح، ومن تأليف محمد السيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

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