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وفد من حركة طالبان يزور بكين لإجراء محادثات مع مسؤولين صينيين

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:36 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بأن وفد من حركة طالبان سيزور بكين لإجراء محادثات مع مسؤولين صينيين.

 

وقالت حركة طالبان، إنه لن يكون هناك سلام في أفغانستان قبل رحيل الرئيس أشرف غني، فيما قالت كابل إن الحديث عن سيطرة الحركة على 90 في المئة من البلاد كذب.

                

ومن جانبهم، أعلن قادة حركة طالبان، أنهم لا يريدون احتكار السلطة، لكنهم يصرون على أنه لن يكون هناك سلام في أفغانستان حتى يتم التفاوض على حكومة جديدة في كابل وإزاحة الرئيس أشرف غني.

 

وأوضح المتحدث باسم طالبان والعضو في فريق التفاوض للحركة، سهيل شاهين، موقف طالبان بشأن ما يجب أن يأتي بعد ذلك في بلد على حافة الهاوية.

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