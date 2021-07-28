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أمريكا تعيد فرض الكمامة في الأماكن "عالية الخطورة"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أنه يجب على الأمريكيين الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، أن يرتدوا الكمامة مجدداً في الأماكن الداخلية عالية الخطورة.

وقالت روشيل والنسكي، مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها بحسب وسائل إعلام أمريكية: "في المناطق حيث انتقال العدوى كبير، توصي السلطات الصحية الأفراد الملقحين بالكامل بوضع كمامات في الأماكن العامة الداخلية"، موضحة أن هذه التعليمات الجديدة باتت ضرورية في ضوء التفشي السريع للمتحورة دلتا في الولايات المتحدة.

وأشاد الرئيس الأمريكى جو بايدن بالتقدم الذى أحرزته الولايات المتحدة ضد جائحة كورونا، لكنه أقر بأن البلاد أمامها طريق طويل لتقطعه وسط ارتفاع فى الحالات بسبب متغير الدلتا.

وفى حديثه فى اجتماع لمجلس الوزراء بمناسبة أول ستة أشهر من توليه منصبه، قال بايدن أن تركيز إدارته ينصب على إقناع أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد ضد كوفيد-19 بالحصول على اللقاح.

وقال بايدن "أعلم أن الأمر يبدو وكأنه صعاب مستمرة ولكننا نحرز تقدمًا بشكل تدريجى لدينا طريق لنقطعه بعد".

وحاول بايدن وضع الارتفاع الأخير فى عدد الحالات فى سياقه، قائلاً أن الوفيات بسبب كورونا انخفضت "بشكل كبير" منذ توليه منصبه، ونسب الفضل إلى برنامج التطعيم التابع لإدارته، والذى تم الحصول عليه من عملية Warp Speed تحت إدارة ترامب ووسع الوصول إلى اللقاحات.

وأضاف بايدن: "علينا أن نظل يقظين، خاصة مع متغير دلتا الموجود هناك. فى حين أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 آخذة فى الارتفاع، فإن جميعها وفيات COVID تقريبًا - والاستشفاء هى من أشخاص غير محصنين.. هذا يعنى أن أكثر الأشياء أمانًا هو التطعيم."

واحتفل بايدن بشهره السادس فى منصبه، وقدم "تقريرًا موجزًا عن التقدم المحرز" للمسؤولين الحاضرين، وكان نائبته هاريس ووزير الخارجية أنطونى بلينكين ووزيرة الخزانة جانيت يلين من بين ما يقرب من 24 من أعضاء مجلس الوزراء الذين انضموا إلى الاجتماع.

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كورونا امريكا المحصنين الكمامة الرئيس الأمريكى جو بايدن

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