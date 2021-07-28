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المنتخب المصري يتغلب على اليابان في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الياباني بنتيجة 33 - 29 في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020.


شهد الشوط الأول من المواجهة تفوق مصري على الرغم من إهدا رالكثير من الفرص السهلة بل أن يعود الفراعنة لزيادة فارق الأهداف من أجل حسم المواجهة مبكرًا وأنتهى الشوط الأول بفارق سبعة أهداف.

وفي الشوط الثاني عاد الفراعنة وواصلوا عزفهم وتسجيل المزيد من الأهداف لتنتهي المواجهة بفارق أربعة أهداف ليحقق رفقاء أحمد الأحمر الفوز بفارق أربعة أهداف.

بهذا الفوز رفع المنتخب المصري رصيده من النقاط للنقطة الرابعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى على المنتخب البرتغالي قبل الخسارة من المنتخب الدنماركي في الجولة الثانية.

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