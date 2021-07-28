كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك





اتخذت إدارة نادي الزمالك قرارها النهائي بشأن الاطاحة بأحد أبرز نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.









وكشفت تقارير صحفية أن مسؤولي الزمالك قرروا رحيل محمد عواد، حارس مرمى الفريق، في الميركاتو الصيفي.





وأوضحت التقارير أن إدارة النادي تسعى لتوفير راتب اللاعب حيث ترى أنه لا يتناسب مع ما يقدمه مع الأبيض.





وعقد مسؤولي القلعة البيضاء اجتماعا مع محمد عواد لبحث إمكانية رحيلة في النهاية الموسم، سواء على سبيل البيع النهائي أو فسخ العقد.





ويجد نادي الزمالك صعوبة في بيع اللاعب في ظل تمسكه بالحصول على راتب ضخم يقترب من الذي يتقاضاه مع الأبيض.



