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41 ألف إصابة و1333 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، نحو 41 ألف إصابة و1333 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وأعلنت الصحة البرازيلية، ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 41411، مقابل 18129 الأحد و18999 الاثنين، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 19.749 مليون حالة.

 

ورصدت الصحة البرازيلية، 1333 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 476 الأحد و578 الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 551835 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

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