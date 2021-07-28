موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الودية استعدادًا للموسم الجديد

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة ودية، وذلك ضمن إستعداد الفريقان إلى التحضير إلى الموسم الكروي الجديد.





ويسعى كلا الفريقان من خلال هذه التحضيرات إلى الوقوف على التشكيلة المثالية من أجل الإستعداد الأمثل للمباريات الرسمية والتى سوف تنطلق بعد أيام معدودة.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ الودية عبر قناة الشارقة الرياضية.



