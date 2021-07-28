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موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الودية استعدادًا للموسم الجديد
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:30 ص
غدير أحمد
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يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة ودية، وذلك ضمن إستعداد الفريقان إلى التحضير إلى الموسم الكروي الجديد.
ويسعى كلا الفريقان من خلال هذه التحضيرات إلى الوقوف على التشكيلة المثالية من أجل الإستعداد الأمثل للمباريات الرسمية والتى سوف تنطلق بعد أيام معدودة.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ الودية عبر قناة الشارقة الرياضية.
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