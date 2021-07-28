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أمريكا تدعو نجيب ميقاتي إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة سريعا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:03 ص
نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان
نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، لتشكيل حكومة جديدة سريعا، وطالبته بمواصلة الإصلاحات.

وجاءت دعوة الخارجية الأمريكية، بعد تكليف نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة اللبنانية، بعد أقل من عام فشلت خلاله محاولات تشكيل حكومة تتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وكانت السفيرة الأمريكية فى بيروت قد أشارت في بيان قبل أسابيع، إن لبنان في "حاجة ملحة" لحكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وقال نجيب ميقاتي إنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، وذلك بعد أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة.

وأضاف أنه سيطلع رئيس الجمهورية ميشال عون، على نتائج الاستشارات النيابية التى عقدها الثلاثاء، للعمل على "تشكيل حكومة اختصاصيين بأسرع وقت ممكن".


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