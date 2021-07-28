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٧٨٦٣ طالبا وطالبة يؤدون امتحان الديناميكا بالثانوية في الدقهلية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:06 ص
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
محمد كشك
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يؤدي اليوم الأربعاء طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية " الديناميكا" والبالغ عددهم بمحافظة الدقهلية ٧٨٦٣ طالبا وطالبة شعبة علمى رياضة، داخل ١٦٤لجنة ما بين ١٦٠ لجنة بالإضافة للجنة المكفوفين والأورام والسجن والمتفرقين.

ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنهاء استعدادات وتجهيزات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمارثون امتحانات الثانوية العامة 2020 2021.

وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب أو زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان ب 60 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أية طوارئ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة لاستقبال أية حالات خلال فترة الامتحانات.


وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، بدات من 10 يوليو وحتيى 2 أغسطس 2021، حيث أن طلاب الشعبة العلمية بدأوا من السبت 10 يوليو وسيتم الانتهاء السبت 31 يوليو.

وطبقا لجدول امتحانات الثانوية 2021، تستمر امتحانات طلاب الشعبة الأدبية من 11 يوليو وحتى 29 يوليو.


ويؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية رياضة) امتحان الرياضيات التطبيقية " الديناميكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبا وطالبة.

ونبهت الوزارة على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مؤكدة أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المُسلَّم من الوزارة، ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان.

وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.

وأكدت الوزارة على السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي إضافات ورقية أو مَلازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب.

وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الاجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد 10 أيام من الامتحان الأخير، حيث سينتهي طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحانات يوم 2 أغسطس المقبل، حسب الجدول المُعلن من الوزارة.

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شعبة أدبي امتحان الديناميكا الدقهلية الثانوية العامة الاجنبية

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