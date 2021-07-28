Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: التخطيط أصل التقدم !!

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
Advertisements
يامصرى ليه دنياك لخابيط 
والغلب محيط 
والعنكبوت عشش ع الحيط 
وسرح ع الغيط 
يامصرى قوم هش الوطاويط 
كفاياك تبليط 
صعبة الحياة والحل بسيط .......حبه تخطيط !!!
هكذا نظم الشاعر الجميل سيد حجاب مشكلة مصر فى قليل من الكلمات المعبرة تماماَ – عما نعانيه ومازلنا نعانيه رغم أن هذه المنظومة الشعرية تغنى بها الفنان على الحجاروغناها أغلب شعب مصر وهو يشاهد مسلسل هام فى القناة الأولى المصرية وكان التقديم لهذا المسلسل بهذه الأغنية الشعرية المعبرة ..
ومع ذلك تنهش العشوائيات فى ضواحى المدن المصرية وتأكل الأخضر واليابس وتتعثر أدوات مخلصة سواء من الإدارة أو من المجتمع المدنى أمام تفشى ظاهرة العشوائيات حيث إنخرطت فى سلوك المجتمع العشوائى كل عناصره عمران وإجتماع وإقتصاد وأصبحت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع سواء كان محيط بها أو يعيش فيها .. 
ولعل حادثة الدويقة الشهيرة وسقوط جزء من جبل المقطم(كان متوقع سقوطه ) فوق رؤوس أهالينا ساكنى هذه المنطقة كانت هى الإنذار المتعدد بكارثة إهمال العشوائيات وعدم الإلتفات إليها أو الإهتمام بها كأولوية من أولويات العمل الوطنى على مستوى المحليات والإدارات المحلية بالمحافظات المختلفة وعلى رأسها محافظات القاهرة وحلوان والجيزة والقليوبية وهى مجتمع عاصمة الوطن !! ( القاهرة الكبرى ) !! 
ولعل ماتم من إجراءات كانت أولويات العمل الوطنى فيها حينئذ هو إعادة بناء البنية الأساسية وجذب الإستثمارات الخارجية والوطنية لزيادة فرص العمل والتشغيل ووقف الخلل فى الجهاز الإدارى للدولة وتصحيح الأوضاع الإقتصادية بعملية إصلاح تراعى البعد الإجتماعى والذهاب إلى إصلاحات سياسية لم تشهدها مصر فى طول عهدها بحكومات مركزية سابقة كل هذا جعل المصريون يتناسون بأن أزمة حادة تنشأ وتكبر ، وتنموا وتذدهر فى غلواء الحياة وهى العشوائيات بكل مافيها وبها من كوارث إنسانية وإجتماعية وإقتصادية – وأيضاَ أمنية !!
وكعادتنا نمكث حتى يصدر (فعلاَ مزعجاَ) أو (فعلاَ فاضحاَ) ثم نتحرك كمجتمع وكإداره لتلاشى أثاره ومحاولة عدم تكراره وهنا تخرج كل(الميديا) معارضة ومستقله وأيضاَ أغلبية لكى يتبارى الجميع فى إظهار عدم الرضا عن تلك العشوائيات فى حياتنا وتتبارى أيضاَ المزايدات السياسية حولها وسرعان ماتنطفىء جزوة نيران هذه الفورة الإعلامية وتعود ( ريما لعادتها القديمة )!! 
ولكن ألا نستحق كشعب أن نتفهم بأن ( لا يحك جلدنا إلا ظفرنا ) ألا يجب أن نتحرك مجتمع مدنى وإدارة محليه ومراكز بحوث فى الجامعات لكى ننهى عشوائيات الفكر والصحة والتعليم والثقافة بجانب قيام الجهات المتخصصة بالقضاء أو تقليل نسبة عشوائيات العمران سؤال أوجهه لنفسى !! فأنا واثق أننى أقرأ ما أكتب ؟ !! وغيرى لا يقرأ ولا يسمع ولايتكلم وخاصة من المسئولين فى الإدارة المحلية !!

أخبار تهمك

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 12 ساعة

عضو بغرفة السياحة يصدم الجميع بأسعار الساحل الشمالي للمصريين والأجانب (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 12 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 ص

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان