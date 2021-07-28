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وزير الري يستعرض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، الإجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

وإستعرض "عبد العاطي" إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تتزامن مع بداية العام المائي، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، موضحًا أن الوزارة نجحت خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وصرح وزير الري أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، وأن اللجنة تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية، مشيرًا لزيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وأنه من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس بداية السنة المائية.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى خلال الاجتماع على ضرورة إستمرار رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.
وزير الري يستعرض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية
وزير الري يستعرض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية
وزير الري يستعرض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية
وزير الري يستعرض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية
وزير الري يستعرض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية
وزير الري يستعرض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية
وزير الري يستعرض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية
وزير الري يستعرض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية

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