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روسيا: مستعدون لتقديم أي مساعدة ضرورية لطاجيكستان

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:21 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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قالت السطات الروسية، اليوم الأربعاء، إنها مستهدة لتقديم أي مساعدة ضرورية لطاجيكستان وسط زيادة التوتر على حدودها مع أفغانستان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وتقدمت روسيا إلى هيئة الأمم المتحدة بمشروع اتفاقية بشأن مكافحة جرائم الإنترنت والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.

 

وذكر بيان للخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الروسي اليوم الثلاثاء أن روسيا قدمت للأمم المتحدة مشروع اتفاقية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

 

وأضاف البيان أن المشروع يأخذ في الاعتبار التحديات والتهديدات الحديثة في مجال أمن المعلومات الدولي، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.

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