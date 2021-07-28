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استئناف تصوير فيلم "حامل اللقب" في هذا الموعد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يعود أبطال فيلم "حامل اللقب"، لإستئناف تصوير المشاهد المتبقية لهم خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقفهم لفترة بسبب تغيير ديكورات التصوير واجازة عيد الأضحى.


والفيلم بطولة دينا الشربيني، هشام ماجد، محمد سلام، تأليف إيهاب بليبل، إخراج هشام فتحي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق.

والجدير بالذكر أن هشام ماجد شارك في السباق الرمضاني الماضي كضيف شرف في مسلسل "الإختيار 2"، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، علي الطيب، طارق صبري، عمر الشناوي.

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