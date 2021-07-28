الطالع الفلكى الأربِعَاء 28/7/2021..ألفَاظ الكِرِيمَة!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 21 أبيب قبطى ، 28 تَمُّوز رُومى ، 18 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (الهدوم دخلها إيه؟ أنا جاى هنا أدرسّلكم والا جاى أجّوّزكم؟)- سامعة ألفاظه البَايْخَة ؟(سُلَيْمَان بِيكْ نَجِيب من فيلم غزل البنات-1949)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد ينتقل للأسد - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من السرطان للأسد فى الثّالثة و 11 دقيقة فجر اليوم ، وسوف يبقى فيه لينتقل للعذراء فى الثانية عشرة مُنتصف ليلة 11 أغسطس (فجر 12 أغسطس) ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الأسد.(تنتقل للعذراء فى 22 أغسطس)

(عطارد) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 11 أغسطس)

(الزّهرة) ----- فى العذراء.(تنتقل للميزان فى 16 أغسطس)

(القمر) ------ فى الحَمَلْ.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 29 يوليو)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)

عطارد كوكب يرمز للتواصل والإعلام والإعلان وقدراتك المنطقيّة والحسابيّة وقدرتك على التحصيل العلمى يدخل البرج المَلَكِى الأسد ، هذا (قد) يعنى فرصة نادرة للتواصل مع الكبراء والأعيان من كريمة المُجتمع والمراكز الإدارية العليا فى عملك ، فرصة للتواصل مع عريس/عروسة من عائلة ذات مقام مُرتفع والإعلان عن نفسك/ نفسِكْ بحُسن البيان ، عطارد صاحب الكلام المُنمّق عادةً ما يلجأ لإختيار الألفاظ وتجميل الواقع بالرتوش والبهارات لكن فى بُرج الأسد فالعواقب قد تكون وخيمة إن قمت بتلفيق أو تجميل بضاعة أو فكرة أو زوجة أو مشروع ترغب فى بيعها لشخص مَلَكِى الصّفات ، فإن كنت ترغب فى تزويج عريس بعروس فقم بتوضيح العيوب قبل المزايا وانقل الواقع بأمانة لتنجو بنفسك من تهمة الغشّ التجارى.





خلال تلك الفترة عليك الإنتباه لنصيحة جورج سيدهم لأحمد مظهر قبل دخوله لقصرالأميرة شاه فاضل/برج الأسد بفيلم أضواء المدينة (إتفضّل بس على مهلك هنا جَدّ خالص ، سامع؟) بالتمهّل وانتقاء الكلام المُناسب، بذلك ترتفع فرصة تحصّلك على مكاسب بالحلال ، بمشيئة الله تَعَالى.









*اليوم 28 يوليو

يُصادف ذكرى ميلاد النّجم يحيى شاهين رَحِمَهُ الله تَعَالى . إحتفالاً بذكراه هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم يحيى يحيى حسن شاهين ، مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(ذقنه مرفوعة/مُرتفعَة/عالية)،(عايِشْ فى تَبَات ونبَات/فى هناء وسَعَادَة)،(الفقراء عندهم البركة)،(مُنعَم عليه بالإرشاد الإلهى)،(متين الصحّة)،(نقىّ وطاهر)، (مصرالفرعونيّة)،(إنّه جَذّاب للغاية)،(علينا أن نعيش ونحيَا)،(شجرة جوزالهند).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لك سمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.





برج الثور: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: فى المُناسبات والتجمّعات ، تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج السّرطان: لا تضع نفسك فى مقارنة مع الآخرين أو بالنظر فى طبق غيرك فلكلٍ رزقه المقسُوم ، رَكّز على لقمة عَيْشِكْ.





برج الأسد: قد تجد نفسك فى بؤرة الأضواء اليوم، سواءً فى العمل أو بإحدى الحفلات فكن حريصاً فى تصرفاتك وانتقاء ألفاظك لتنال الإعجاب المرغوب.





برج العذراء: ضع مشاعرك تحت السّيطرة ومُعاملة الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم.





برج الميزان: حتى من قد تعتقد بأنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها ، لاتستخف بالآخرين فلكلٍ دورٌ فى هذه الدنيا.





برج العقرب: يومٌ مُناسب لأداء واجباتك الزوجيّة ، أو قطع لمسافات كبيرة لمُقابلة مع عروسة المستقبل وأسرتها فاحرص على إنتقاء مفرداتك.









برج القوس: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها ، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الجدى: بإمكانك التخلى مُؤقتاً عن فكرة فريق العمل والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.









برج الدّلو: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر كبير من العجرفة والغرور، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.





برج الحوت: إبحث عن مهاراتك وَ وَظِّفهَا فيما تُجيده ولا تُقلّد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.



