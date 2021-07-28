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رئيس جامعة القاهرة يجتمع مع مجلس إدارة مركز اللغات والترجمة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:39 ص
مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة
مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة
آية حمروشي
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ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا لمجلس إدارة مركز اللغات والترجمة بحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة ومديرة المركز والأعضاء.

وخلال اجتماع المجلس، وجه الدكتور محمد الخشت بالتوسع في تقديم خدمات المركز ودوراته التدريبية للغات المختلفة واختبارات التويفل عن طريق منصة Black Board، واستحداث دورات تدريبية جديدة بنظام التعليم الإلكتروني.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة، بإتاحة المجلات العلمية التي يصدرها مركز اللغات والترجمة على بنك المعرفة المصري، مشيرًا إلى أنه تم تعديل شروط قبول الأبحاث بالمجلات العلمية التي يصدرها المركز وفقًا لمعايير النشر بالمجلات الدولية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مجلة هرمس التي يصدرها مركز اللغات والترجمة بعدة لغات تسير طبقًا لسياسات جامعة الجيل الرابع وتدعم التخصصات البينية والمتعددة وليس التخصصات الدقيقة، وتخاطب مختلف الثقافات العالمية وتؤكد قيم التنوع والتعددية.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة أمنية الفقي مديرة المركز، تقريرًا حول إنجازات المركز وأنشطته خلال عام 2021، ومنها توفير اختبارات التويفل المحلي حضوريا وإلكترونيًا خلال جائحة كورونا للتسهيل علي الباحثين، كما استعرضت بروتوكولات التعاون التي عقدها المركز مع الجهات والهيئات والمؤسسات والنوادي والاتحادات والنقابات خلال العام الماضي، وتزويد وحدة الترجمة بأحدث برامج الترجمة وفق المعايير الدولية لتوفير الجهد والوقت والتكلفة.

وقالت الدكتورة أمنية الفقي، إن المركز استحدث دورة لتدريب وإجراء اختبار "شهادة التحول الرقمي "FDTC"، والتي تعتبر شرطا أساسيا لمناقشة طلاب الدراسات العليا أو التعيين والترقية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، مشيرة إلى صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الاعتماد لمركز اللغات والترجمة بعد استيفاء إجراءات اعتماد شهادة التحول الرقمي.

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مركز اللغات والترجمة محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة

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