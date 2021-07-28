Advertisements

نائب تونسي: قرارات قيس سعيد أعادت الأمل للشارع وقضت على دستور الإخوان المفخخ

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
عمرو سمير
Advertisements

قال مبروك كرشيد النائب عن الكتلة الوطنية في مجلس النواب التونسي، إن قرارات الرئيس قيس سعيد كانت ضرورية لإنهاء مرحلة من انسداد الأفق بعدما سيطرت جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد الحكم في البلاد منذ 10 سنوات.

وأضاف كرشيد، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن تلك القرارات إعادة الأمل مرة أخرى إلى الشارع التونسي، مشيرًا إلى أنها قضت على رغبة الإخوان في الاستحواذ على مفاصل الدولة عبر وضع الجماعة دستور مفخخ يهدف لخدمة أقلية الإسلام السياسي بالبلاد.

وتابع النائب التونسي، أن جماعة الإخوان أفسدت علاقة تونس بجيرانها ومحيطها العربي، حتى أصبحت البلاد جزءًا من تركيا في منطقة المغرب العربي، مشيرًا إلى أن تونس في عهد الإخوان تعرضت إلى نوع من المزلة السياسية وخاصة خلال أزمة جائحة كورونا وفشلهم في توفير اللقاحات للمواطنين.

وعن محاولات التنظيم الإرهابي للجوء إلى العنف في تونس، أكد أن التونسيون استفادوا من التجربة المصرية عندما حاولت جماعة الإخوان استخدام سلاح العنف والفوضى للبقاء في السلطة، موضحًا أن الجماعة غير قادرة على ذلك إلا بدعم خارجي.

أخبار تهمك

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عضو بغرفة السياحة يصدم الجميع بأسعار الساحل الشمالي للمصريين والأجانب (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 13 ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 ص

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان