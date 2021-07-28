جامعة حلوان تحتفل بتاريخ إنشائها وسط سجل حافل من الإنجازات



وتشهد الجامعة تقدمًا ملحوظًا فى التصنيف العالمي للجامعات واحتلال مراكز متقدمة وسط الجامعات المحلية والعالمية.



هذا إلى جانب المشروعات الخدمية التى شملت تطوير (8) ملاعب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجار تطوير الملعب الرئيسي بالجامعة، وتطوير وتحديث 6 مبان بالمدينة الجامعية بالحرم الجامعي، وتطوير وتجهيز مبنى المدينة الجامعية بالمطرية، وتطوير وتحديث البوابة الرئيسة للجامعة ومنطقة الشعار، وتركيب مظلات الحماية في المحور الرئيس لسير الطلاب في الحرم الجامعي، وتطوير المطعم المركزي بالجامعة، وتطوير وتحديث دورات المياه المجمعة الخاصة بالحرم الجامعي، والانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية من مسارات ذوى الإعاقة بالحرم الجامعي وتعديل السلالم معماريًا بالشكل الذي يلائم حركة الطلاب، والانتهاء من أعمال تطوير المركز التجاري بالجامعة، وتطوير المساجد المجمعة بالدور الأول، وتطوير اللاند سكيب الخاص بالحرم الجامعي وجاري الاستعداد للتطوير الشامل لكل كلية.



كما تم إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث بعض البرامج التعليمية ومنها كلية الطب، والمعهد القومي للملكية الفكرية، وكلية علوم التغذية، وكلية الدراسات العليا والبحوث البينية، وكلية فنون الموضة، بالإضافة إلى طفرة كبيرة فى قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي والطلاب الوافدين.



وتؤدى جامعة حلوان دورًا بالغًا فى خدمة وتنمية منطقة عزبة الوالدة وعين حلوان وعرب راشد ومنطقة كفر العلو حيث قامت بعدة مبادرات لتطوير العشوائيات وتحسين البيئة المحيطة بالجامعة.



وتولى رئاسة الجامعة خلال الفترة الحالية الأستاذ الدكتور ماجد فهمى نجم منذ عام 2017، كما تولاها الأستاذ الدكتور ياسر حسنى محمد صقر خلال الفترة (2012-2016)، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد النشار (2011-2012)، والأستاذ الدكتور محمود الطيب ناصر (2009-2011)، والأستاذ الدكتورعبد الله بركات (2007-2009)، والأستاذ الدكتور عبد الحي الرفاعي عبيد (2004-2007)، والأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة (2002-2004)، والأستاذ الدكتور حسن محمد حسين حسنى منذ (1997-2002)، والأستاذ الدكتور محمد محمود الجوهري (1993-1997)، والأستاذ الدكتور محمد كمال أحمد العتر (1989-1993)، والأستاذ الدكتور كمال محمد أحمد السراج (1986-1989)، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل علم الدين (1979-1986)، والأستاذ الدكتور عبد الرازق عبد الفتاح إبراهيم (1975-1979).





فى ٢٦ يوليو ١٩٧٥ أنشئت جامعة حلوان ليبدأ تاريخ من العمل الجاد والمتميز على مدار عقود بأساتذة حكماء وعلماء نُجباء قدموا جهودًا مرموقة وكرسوا كل طاقاتهم الفكرية والإبداعية لرفعة الجامعة والوطن، والآن وبعد مرور هذه الأعوام، تحتفل الجامعة بذكرى إنشائها وسط تطلعات جديدة يسطرها أبناؤها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين يطمحون فى وضع الجامعة فى مصاف الجامعات العالمية ويسعون إلى تحسين مكانتها فى التصنيفات الدولية.ويقف التاريخ شاهدًا على عراقة جامعة حلوان ووتفردها، فهي كانت ولازالت منارة للفكر وشعلة للإنجاز فى العديد من التخصصات العلمية والفنية والطبية والعلوم الإنسانية، وتضم الجامعة 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من المرافق المستحدثة.وتشهد جامعة حلوان طفرة نوعية فى العديد من المجالات تمت برعاية القيادة السياسية الحكيمة ودعمها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم حيث أولى قضية التعليم اهتمامًا بالغًا، كما شهدت فترة تولي الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئاسة الجامعة العديد من الإنجازات فقد افتتح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الفنون والثقافة عبر الفيديو كونفراس فى سابقة تعد الأولى فى تاريخ جامعة حلوان بالإضافة إلى تطوير مستشفي بدر، وافتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي، وقسم الطوارئ بالمستشفى، فضلا عن وضع حجر الأساس للجامعة الأهلية الحديثة، وتطوير وتحديث فندق كلية السياحة والفنادق، والتطوير الشامل لكلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، وتحديث أسطول سيارات الجامعة، كما شاركت جامعة حلوان في أعمال تطوير معهد إعداد القادة بحلوان.ولم تتوقف الإنجازات في الفترة الأخيرة بل امتدت لتشمل مشروعات تعليمية عملاقة تضمنت أعمال تطوير معامل الاتصالات والإلكترونيات الحديثة بكلية الهندسة بحلوان وحصول معمل هندسة الطرق والمطارات بكلية هندسة المطرية على اعتماد المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) حيث تم تقييمه طبقا للمواصفة الدولية ISOIEC 17025:2017 فى اختبار الاتزان لخليط الرصف (اختبار مارشال) وإنشاء "معمل التحاليل الدقيقة في المجال الصيدلي" بكلية الصيدلة، ومعامل التدريب والتقييم بالمحاكاة بكلية التمريض، ومعمل الخرائط الرقمية والاستشعار عن بعد بكلية الآداب.