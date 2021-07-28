فعاليات اليوم الثالث لأسبوع العلم ببنات عين شمس









كما تم عرض المشاركات الطلابية " هي تبتكر "المسابقة الأولى للابتكار وريادة الأعمال بالكلية".



كذل شارك في الجلسة الطالبة مروة سمير "نادي الابتكار وريادة الأعمال وصناعة رائد االعمال الصغير"



وتضمنت فعاليات الجلسة الثانية إقامة جلسة نقاشية حول الدعائم والتحديات لابداع الطالب الجامعي بمشاركة رئيس الجلسة مع كل من نيفين عاصم الاستاذ بالكلية ومدير مركز التدريب والتطوير بالجامعة، وئام محمود المدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ونائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة والطالبات: إيمان السيد -عزيزة مسعد – ماري.



أما الجلسة الثالثة بعنوان “ البناء النفسي للشخصية المبدعة"برئاسة ا.د نائلة حسن فائق استاذ علم النفس بقسم تربية الطفل وتحدث خلالها د أحمد هارون شحن طاقة الابداع ( ورشة عمل)، والأستاذة مهجة قناوى عن الخرائط الذهنية والشخصية المبدعة ( ورشة عمل) وايضا تحدث فضيلة الشيخ أحمد ترك عن التربية الإبداعية والابتكار.



والجلسة الأخيرة "نموذج محاكاة "تم فيها عرض نموذج محاكة للبرلمان المصري " بمشاركة الطالبات ندي شريف - رحمة حمدي - سلسبيل محمود.



كذلك تضمنت الفعاليات عرض مشروعات التخرج المتميزة من الأقسام المختلفة بالكلية ومعرض الرسومات الفنية والمشغولات اليدوية المقام على هامش المؤتمر من عمل طالبات الكليه.

تضمنت فعاليات اليوم الثالث لأسبوع العلم والذى تنظمه كلية البنات جامعة عين شمس في الفتره من 25 - 28 يوليو 2021، تحت رعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ا.د. محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب ورقيه شلبي عميد الكليه البنات جامعه عين شمس إقامة المؤتمر الدولى الاول لقطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية والذي قام بافتتاحه صباح اليوم عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب ورقيه شلبي عميد الكليه البنات جامعه عين شمس ومى حلمى وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب وا.د اميرة يوسف وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.اشتملت فعاليات الموتمر علي ٤ جلسات، جاءت الجلسة الاولى بعنوان " أهم ملامح جامعات الجيل الرابع لتعزيز مهارات المستقبل: تحديات وآمال." رأس الجلسة: أ.د. أمل عطية المرسي إبراهيم الأستاذ بقسم علم الحيوان بالكلية، وتم خلالها تناول تحديات جامعات الجيل الرابع في ظل جائحة كورونا- النموذج المصري والذي تتحدث عنه حنان جودة الحايس مدير وحدة التعليم اإللكتروني بالكلية، كذلك تحدث أحمدد معجون العندزي. عميد التعليم الالكترونى – جامعة الحددود الشمالية-المملكة العربية السعوديه عن تحديات جامعات الجيل الرابع في ظل جائحة كورونا- النموذج السعودي.أما الجلسة الثانية للمؤتمر حملت عنوان الابتكار والإبداع " برئاسة سعاد أحمد عبد الله -استاذ النبات بالكلية مقرر الجلسة: د. آية راضى المدرس بقسم الفيزياء بالكلية ومدير مكتب الابتكار وريادة الاعمال وتحدث خلالها م. لـــؤي ماهر - " الابتكار وريادة االعمال.