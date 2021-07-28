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تطورات مفاوضات الزمالك لضم مرعب الحراس

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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اتخذ فرج عامر رئيس سموحة السكندري قرار برفض انضمام مروان حمدي نجم الزمالك إلى صفوف النادي السكندري وذلك من خلال صفقة تبادلية.


وتقدم الزمالك بعرض مبلغ مالي بجانب نجمه مروان حمدي من أجل الفوز بخدمات حسام حسن نجم سموحة إلا أن مجلس إدارة النادي السكندري يرفض انضمام مروان حمدي ومصر على دخول نجم القلعة البيضاء مصطفى فتحي ولاعب آخر بدلا منه في الصفقة التبادلية.


ويطمح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض في التعاقد مع حسام حسن في الموسم المقبل وذلك من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد بالإضافة إلى عدم اقتناعه بإمكانيات مروان حمدي.

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مرعب الحراس كارتيرون الزمالك

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