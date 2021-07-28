بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

شهدت تدريبات نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء، انضمام كل من البلجيكيين إيدن هازارد وتيبو كورتوا، والأوروغواياني فيدي فالفيردي، بعد حصولهم على أيام إضافية في الإجازة السنوية بعد مشاركتهم مع منتخبي بلجيكا وأوروغواي في بطولتي الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وكوبا أمريكا على الترتيب.

وبدأ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في استعادة جميع العناصر المتاحة تدريجيا، حيث كان لقاء اليوم هو الأول بين المدرب المخضرم والثلاثي، حيث أنهم لم يتواجدوا في صفوف الفريق "الملكي" خلال فترته الأولى في موسمي (2014-15 و2015-16)، والتي توج خلالها بلقب دوري الأبطال وكأس الملك وكأس السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.

وخضع اللاعبون الثلاثة للكشف الطبي المعتاد قبل بداية كل موسم، ثم انضموا لمران الفريق المسائي في إطار فترة إعداد الفريق للموسم الجديد (2021-22).

على الجانب الآخر، استمر غياب النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن فترة الإعداد بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، بينما يغيب خيسوس باييخو وداني ثيبايوس وماركو أسينسيو، بالإضافة للياباني تاكيفوسا كوبو لمشاركتهم مع منتخبي إسبانيا واليابان في دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، كما أن الثلاثي البرازيلي إيدر ميليتاو وفينيسيوس جونيور، وكاسيميرو، لم يعودوا بعد من إجازتهم السنوية.

وشهد المران مشاركة الفرنسي رافائيل فاران قبل إعلان انتقاله رسمياً لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.