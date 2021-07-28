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شغلت السوشيال ميديا.. من هي فتاة "كائن الهوهوز"؟

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
محمد العطار
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في الساعات الأخيرة، قرر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، حبس المتهمة فتاة التيك توك المعروفة بـ"كائن الهوهوز" وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتحريض على الفسق والإخلال بالآدب الاجتماعية وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت النيابة التحفظ على هواتف المتهمين، وإرسالها إلى الأدلة الجنائية، وكذا التحفظ على "فيزا" البنك الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن فتاة تيك توك المعروفة إعلاميا بفتاة الهوهوز:

- اعترفت أمام النيابة بقيامها بتصوير المقاطع بواسطة صديقها وبثها على حسابها الشخصى المعنون بـ"كائن الهوهوز" على  موقع "تيك توك" بهدف التربح.

- الفتاة تحمل اسم "ياسمين" وهي أم لطفلين، ومُطلقة منذ شهر تقريبًا، ومن يظهر معها في الفيديوهات ليس زوجها بل شخص آخر ادعى ذلك لمشاركتها في تحقيق أرباح قناتها على "تيك توك".


- الفتاة تبلغ من العمر 31 عامًا، وأوضحت التحريات أن زوجها طلقها منذ أكثر من شهر بسبب سوء سلوكها.


- الشاب الذي كان يظهر معها في الفيديوهات ويقوم بتصويرها وبثها علي مواقع التواصل الأجتماعي ليس زوجها وأثبتت التحريات أنه يوجد بينهما علاقة غير شرعية.


- قالت أمام الأجهزة الأمنية أنها يجمعها علاقة عاطفية مع المتهم الثانى وكانوا عازمين علي الزواج ولكن بعد انتهاء عدتها نظرًا لأنها مطلقة منذ حوالي 40 يومًا


وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت في إلقاء القبض على الفتاة حيث رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك" متضمنًا مقاطع فيديو لإحدى السيدات تقوم ببثها بمساعدة أحد الأشخاص عبر أحد الحسابات المسماه "كائن الهوهوز" تتضمن أفعال وإيحاءات منافية للآداب.

ونجحت الاجهزة الأمنية في تحديدهما وضبطهما  في مكان اختبائهما بمحافظة الإسكندرية، وأتضح أنهما غير متزوجين وتربطهما علاقة صداقة، وقيامهما ببث مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة المادية.

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