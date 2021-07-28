في هذا الموعد.. أحمد السقا يواصل تصوير مشاهده في "السرب"







يعود الفنان أحمد السقا الأسبوع المقبل لإستئناف تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "السرب"، وذلك بعد توقف التصوير لفترة طويلة، وذلك لإنشغاله بتصوير مسلسل "نسل الأغراب"، وكذلك لإنشغال المخرج أحمد نادر جلال بتصوير مسلسل "كوفيد 25"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.



فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.



وفي سياق آخر، ينتظر أحمد السقا حالياً عرض فيلم "العنكبوت"، حيث من المقرر عرضه في السينمات في شهر أغسطس المقبل، وهو بطولة ظافر العابدين، منى زكي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، زكي فطين عبد الوهاب، محمد لطفي، محمد ممدوح، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.