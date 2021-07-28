المعارضة التركية: حزب أردوغان يسعى لإسكات صوت نوابنا في البرلمان

أفادت صحيفة "جمهورييت" المقربة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، بأن حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان يسعيان إلى "إسكات المعارضة".

وقد أعد نواب الحزب الحاكم، دراسة قدموها إلى الرئيس أردوغان طالبوا فيها بتقليص مدة خطابات نواب المعارضة في البرلمان، حيث بلغت مدة الكلمات التي ألقاها نواب أحزاب المعارضة في منصة البرلمان 75.87 في المائة.

ويذكر أن نسبة مقاعد المعارضة في البرلمان تبلغ 42 في المائة بينما يسيطر تحالف الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) وشريكه حزب الحركة القومية على 58 في المائة من إجمالي المقاعد.

وبحسب استفتاء دستوري في 16 أبريل 2017، تحولت تركيا من النظام البرلماني إلى نظام الحكم الرئاسي، بصلاحيات واسعة للرئيس، وبعد عام واحد من تغيير نظام الحكم، تم تعديل اللوائح البرلمانية، بموجبها تقلصت المدة الزمنية الممنوحة للنواب لإلقاء كلماتهم إلى 5 دقائق فقط.