Advertisements

المعارضة التركية: حزب أردوغان يسعى لإسكات صوت نوابنا في البرلمان

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:43 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
Advertisements

أفادت صحيفة "جمهورييت" المقربة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، بأن حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان يسعيان إلى "إسكات المعارضة".

 

وقد أعد نواب الحزب الحاكم، دراسة قدموها إلى الرئيس أردوغان طالبوا فيها بتقليص مدة خطابات نواب المعارضة في البرلمان، حيث بلغت مدة الكلمات التي ألقاها نواب أحزاب المعارضة في منصة البرلمان 75.87 في المائة.

 

ويذكر أن نسبة مقاعد المعارضة في البرلمان تبلغ 42 في المائة بينما يسيطر تحالف الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) وشريكه حزب الحركة القومية على 58 في المائة من إجمالي المقاعد.

 

وبحسب استفتاء دستوري في 16 أبريل 2017، تحولت تركيا من النظام البرلماني إلى نظام الحكم الرئاسي، بصلاحيات واسعة للرئيس، وبعد عام واحد من تغيير نظام الحكم، تم تعديل اللوائح البرلمانية، بموجبها تقلصت المدة الزمنية الممنوحة للنواب لإلقاء كلماتهم إلى 5 دقائق فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا المعارضة التركية أردوغان

أخبار تهمك

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عضو بغرفة السياحة يصدم الجميع بأسعار الساحل الشمالي للمصريين والأجانب (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يومين

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 7 ساعات

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

زعيم المعارضة التركية: حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يعد له وجود

أردوغان يستمر بتهديد نواب المعارضة برفع الحصانة

استطلاع رأي يكشف التراجع الكبير لشعبية أردوغان وحزبه في تركيا

بعد خراب نظام أردوغان.. المعارضة تدعو لانتخابات مبكرة

تقرير يفضح ممارسات أردوغان القمعية لمعارضيه

تقرير يفضح ممارسات أردوغان القمعية ضد معارضيه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 ص

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان