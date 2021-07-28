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ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في تركيا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:01 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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ارتفعت معدلات الفقر والبطالة في تركيا خلال عام 2019، في ظل السياسات الاقتصادية التي يمارسها حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، وفقًا لبيانات رسمية تركية.

 

وأشارت "بيانات هيئة الإحصاء، إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 14.4% خلال عام 2019 بعدما تراجعت إلى 13.5% خلال عام 2017".

 

وأوصحت أنه في عام 2019 بلغت نسبة المواطنين العاملين المعرضين لخطر الفقر نحو 13.2% بعدما سجلت 12.8% خلال عام 2017، وخلال العام نفسه بلغ عدد الأفراد المعرضين لخطر الفقر أو الاقصاء الاجتماعي نحو 39.8%، بحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

 

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