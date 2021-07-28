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عمرو يوسف يعود للدراما التليفزيونية بمسلسل "العقد"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان عمرو يوسف على المشاركة في مسلسل "العقد"، وهو من إخراج كولين تيج، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده في بداية شهر أغسطس المقبل.

والمسلسل يشهد عودة عمرو يوسف للدراما التليفزيونية بعد غياب ثلاثة سنوات، من تقديمه مسلسل "طايع" حيث كان من المقرر عودته بمسلسل "خالد بن الوليد"، لكنه لم يكتمل ولم يخرج العمل للنور، وبعدها تعاقد على مسلسل "الملك" ولكنه توقف أيضاً.

والجدير بالذكر أن مسلسل"طايع" من ﺇﺧﺮاﺝ عمرو سلامة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد دياب، بطولة أحمد عبدالله محمود،صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، سلوى محمد علي.

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