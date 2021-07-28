عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، والوفد الوزاري المرافق له، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



يُذكر أن هناك وفدًا رفيع المستوى برئاسة السيد جيمس واني إيجا نائب رئيس دولة جنوب السودان يزور القاهرة حاليًا لبحث آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعقدت أول أمس اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا بين مصر وجنوب السودان برئاسة د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية بجنوب السودان.



