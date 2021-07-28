المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من مستوي الـ 10800 نقطة بمستهل التعاملات





استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، مستكملة أدائها الأيجابي والذي بدأته من أمس الثلاثاء حيث إقترب المؤشر الرئيسي للبورصة من مستوي 10800 نقطة بدعم مشتريات العرب .









وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10794.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 13294 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4201 نقطة.