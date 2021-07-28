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المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من مستوي الـ 10800 نقطة بمستهل التعاملات

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:15 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، مستكملة أدائها الأيجابي والذي بدأته من أمس الثلاثاء حيث إقترب المؤشر الرئيسي للبورصة من مستوي 10800 نقطة بدعم مشتريات العرب .


وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10794.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 13294 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4201 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2690 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3671 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3084 نقطة

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