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محافظ قنا: قوافل طبية مجانية كشفت على 31 ألف مواطن بالنصف الأول من 2021

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ ٣١١٦٢ مواطن  من خلال ٢٩ قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية في القري الأكثر احتياجا.


وأوضح محافظ قنا أن القوافل التي تم تنفيذها نجحت في إجراء فحوصات معملية لعدد ١٩٩٣ مواطن، وإصدار ١٧١ قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى تحويل ٢٥٨ مواطن إلى المستشفيات العامة والمركزية لاستكمال العلاج، هذا بخلاف عقد ندوات تثقيفة صحية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.
  
وأضاف "الداودى" أن هذه القوافل الطبية المجانية تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية داخل مناطق إقامتهم، مؤكدا على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بجميع مراكز المحافظة مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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محافظ قنا مبادره حياه كريمه قوافل طبية قنا

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