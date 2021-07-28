أعلنت مصادر رسمية إثيوبية، اليوم الأربعاء، قطع الطريق البري وخط السكك الحديدية الرابطين بين جيبوتي وأديس أبابا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، أكد بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عن تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري في الملفات الإقليمية، وخاصة الدور الجوهري الذي تضطلع به في عملية السلام بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية، عبر الأقمار الصناعية من بروكسل لبرنامج حوار خاص مع الإعلامية أمل رشدي.

وثمّن ستانو زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى بروكسل ولقاءه مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين بلاده والاتحاد، ومناقشة العديد من القضايا مع وزراء خارجية الدول الأعضاء؛ من بينها التعاون الاقتصادي ومكافحة جائحة "كورونا" والأجندة الجديدة لأوروبا بخصوص البحر الأبيض المتوسط والخطط الاقتصادية والاستثمارية.