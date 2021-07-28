تراجع أرباح "الإسكندرية لتداول الحاويات" بنسبة 6% خلال 2020-2021









أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، غن القوائم المالية خلال العام المالي الماضي (2020-2021) ، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق إيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2020 حتى نهاية يونيو عام 2021 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 8.14%، وانخفض صافي الربح إلى 1.4 مليار جنيه مقارنة مع 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.79%.













يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.27 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مايو 2021، مقابل صافي ربح بقيمة 1.32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



