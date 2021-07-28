محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر







بدأ المحافظ الجولة بتفقد ورفع كفاءة مركز شباب كفر شبين، حيث تابع الأعمال الإنشائية داخل مراكز الشباب والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى رفع كفاءة المركز، حيث يشمل (صالة احتفالات - صاله جيم - صالة منازلات - حضانة - مكتبة - قاعة حاسب آلي - ملعب متعدد)، والجهة المنفذة جهاز تعمير القاهره الكبرى، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وذلك بنهاية الشهر القادم.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية كفر شبين، حيث التقى الهجان بمهندسي وعمال شركة الغاز وطالب بدفع الأعمال واستكمال باقي الوصلات المنزلية، حيث وصلت نسبة الأعمال بقطاع الغاز على مستوى مركز شبين إلى نسبه ٦٠%.



واستكمل «الهجان»، جولته بتفقد أعمال توسعة مدرسة كفر الدير بتكلفة 4 مليون جنيه، مع إحلال المبنى القديم بنسبة التنفيذ 64% والمبنى الجديد مقام على مساحة 165متر ومكون من أرضي وأربع أدوار علوي، مكون من 6 فصول دراسية ومستهدف الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر القادم.



كما تفقد المحافظ أعمال توسعة مدرسة الشهيد رمضان حماد عامر الابتدائيه المشتركه ورياض الأطفال بتكلفة 3مليون و800 ألف جنيه، مع إحلال المبنى القديم بنسبة التنفيذ 80 % والمبنى الجديد على مساحة 165متر ومكون من أرضي وأربع أدوار علوي، مكون من 8 فصول دراسية والمبنى القديم مكون من 12 فصل ومستهدف الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال توسعة وإحلال المبنى القديم لمدرسة علي الدبيسي الإعدادية بتكلفه 4 مليون و500 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 72%، والمبني الجديد مكون من 10فصول والقديم مكون من 8فصول ومستهدف الانتهاء من المشروع نهاية شهر نوفمبر.



كما تابع المحافظ أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شبين القناطر الجديد والذي يضم المركز التكنولوچي والحملة الميكانيكية، وتبين أن الاعمال تتم بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ولا يوجد أي معوقات حيث يبلغ تكلفة الإنشاء 27مليون و400 ألف جنيه وتاريخ البدء في المشروع 7/3/2021 ومدة عملية الإنشاء 18شهر.



شارك في الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وخالد عرفي رئيس مجلس مدينة شبين، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية، والمهندسة سميرة العيوطي ممثل جهاز تعمير القاهرة الكبرى.



وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة القليوبية منها جميع قرى وتوابع مركز ومدينة شبين القناطر، وذلك في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، والتي تستهدف تطوير الريف المصري ورفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن بداية التنفيذ، ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة وتابع بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية، لمتابعة عدد من الأعمال الإنشائية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركز ومدينة شبين القناطر.