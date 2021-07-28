مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار بالعياط

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.







تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز شرطة العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب دهسا على شريط السكة الحديد بنطاق المركز.





اتنقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شاب عشريني العمر دهسا أسفل عجلات القطار.





وأشارت المعاينة الأولية وأقوال شهود العيان إلى عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.