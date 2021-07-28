استمرار حملات رفع الإشغالات ومصادرة الشيش من المقاهي بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس وشرطة المرافق حملة موسعه لرفع الإشغالات من شوارع المدينة لإعادة الانضباط إلى الشارع البلبيسي والحفاظ على السيولة المرورية المطلوبة، وأسفرت الحملة عن تحرير (٤) محاضر إشغال طريق ورفع (٤٥) إشغال مخالف وضبط (٣٢) إشغال مخالف آخر، كما تم تغريم (٢) من المواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية كأحد الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات من شارع البوسطه وشارع مولد النبي وشارع المكتبات والمنتزه وشارع نعيم وميدان عرابى وتطبيق القانون على المخالفين.



كما ضبطت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم ( ٢١ ) شيشة من داخل عدة كافيهات بنطاق مركز ديرب نجم، وتم تحرير محاضر للمخالفين، كما تم رفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية لتيسير حركة المارة والسيارات والتنبيه على أصحاب المحال والكافيهات بالالتزام بمواعيد الغلق المقررة.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة كافة الإشغالات المخالفة بنطاق المدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط ٣٤ حالة إشغال متمثلة في كراسي وترابيزات وباعة جائلين وحواجز حديدية وخشبية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بضبط ٩ شيش من عدد من الكافيهات والمقاهي المخالفة بنطاق المدينة والوحده المحليه بالعزازى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع، فضلًا عن تكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.