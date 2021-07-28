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54.2 مليون جنيه خسائر "مطاحن جنوب القاهرة" خلال عام واحد
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:28 ص
نيفين سمير
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أأعلنت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، عن القوائم المالية خلال العام المالي "2020-2021" ، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق إيرادات بلغت 142 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2020 حتى نهاية يونيو عام 2021 مقابل 202.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 70%.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن صافي الخسائر قد ارتفع إلى 54.2 مليون جنيه مقارنة مع 34.4 مليون جنيه بنسبة نمو 158%.
وأرجعت الشركة خسائرها إلى انخفاض كمية القمح المطحون بنحو 131 ألف طن نتيجة سحب الربط، وثبات أجرة الطحن منذ عام 2017، والارتفاع الحتمي في تكاليف التشغيل من مواد بترولية وأجور وقطع غيار.
يشار أن مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة سجلت عجزاً قدره 3.47 مليون جنيه خلال مايو الماضي، مقابل عجز بلغ 3.17 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
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