54.2 مليون جنيه خسائر "مطاحن جنوب القاهرة" خلال عام واحد

أأعلنت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، عن القوائم المالية خلال العام المالي "2020-2021" ، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق إيرادات بلغت 142 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2020 حتى نهاية يونيو عام 2021 مقابل 202.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 70%.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن صافي الخسائر قد ارتفع إلى 54.2 مليون جنيه مقارنة مع 34.4 مليون جنيه بنسبة نمو 158%.



