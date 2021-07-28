مصرع شخص دهسا أسفل عجلات القطار بالبدرشين

لقى شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.







تلقى العميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع شخص دهسا على شريط السكة الحديد بنطاق المركز.





اتنقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص دهسا أسفل عجلات القطار.





وأشارت المعاينة الأولية واقوال شهود العيان إلى عدم وجود أي شبهة جنائية حول الوفاة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.