Advertisements

4 سبتمبر.. نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء دون الـ40 من الإقامة في الفنادق دون محرم

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements


حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٤ سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، والتي تطالب بإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وذكرت الدعوى ان تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

وأشار سامح الى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.

وطالب المدعوون بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات، وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

كما تطالب الدعوى رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له

منذ أقل من ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 8 ساعات

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عضو بغرفة السياحة يصدم الجميع بأسعار الساحل الشمالي للمصريين والأجانب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:39 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان