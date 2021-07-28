إصابة 17 شخصاً إثر إنقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الشيخ فضل بالبحر الأحمر

أصيب 17 شخصا في انقلاب ميكروباص، صباح اليوم الأربعاء، طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" شمال محافظة البحر الأحمر، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.



وتلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق "الشيخ فضل - رأس غارب" شمال محافظة البحر الأحمر، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والمرور لموقع الحادث.



وتبين أن الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.