Advertisements

بدلاً من محمود الجندي.. صلاح عبد الله ينضم لقائمة أبطال مسلسل "رمضان كريم2"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تعاقد الفنان صلاح عبد الله على المشاركة في مسلسل "رمضان كريم 2"، بدلاً من الفنان الراحل محمود الجندي، والمسلسل من المقرر إنطلاق تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل.

والمسلسل يرصد روحانيات الشهر الكريم، فى سياق درامي اجتماعي، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، وشارك في الجزء الأول منه روبي، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، والراحل محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، شيرين الطحان، سلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله، وتم عرض الجزء الأول منه في شهر رمضان عام 2017، وحقق نجاحاً كبيراً فور عرضه.

أخبار تهمك

عضو بغرفة السياحة يصدم الجميع بأسعار الساحل الشمالي للمصريين والأجانب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له

منذ أقل من ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 14 ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:39 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان