بدلاً من محمود الجندي.. صلاح عبد الله ينضم لقائمة أبطال مسلسل "رمضان كريم2"





تعاقد الفنان صلاح عبد الله على المشاركة في مسلسل "رمضان كريم 2"، بدلاً من الفنان الراحل محمود الجندي، والمسلسل من المقرر إنطلاق تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل.



والمسلسل يرصد روحانيات الشهر الكريم، فى سياق درامي اجتماعي، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، وشارك في الجزء الأول منه روبي ، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، والراحل محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، شيرين الطحان، سلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله، وتم عرض الجزء الأول منه في شهر رمضان عام 2017، وحقق نجاحاً كبيراً فور عرضه.