في قصر الاتحادية.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، والوفد الوزاري المرافق له.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.



