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في قصر الاتحادية.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، والوفد الوزاري المرافق له.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان قال مانوا بيتر، وزير الرى بدولة جنوب السودان، إن زيارة الرئيس السيسى إلى جوبا فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، حيث أن تلك الزيارة شكلت نقطة تحول، وانفتاحا على الدول العربية، وأعطت المجتمع الدولى بأن جنوب السودان يعد اعتراف أن الدولة بها استقرار، لافتاً إلى أن مواطنى جنوب السودان تتذكر أن مصر لابد أن تقف مع جنوب السودان سياسياً، خاصة أنها من أول الدول التى اعترفت بالدولة رغم حروبها الداخلية.

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