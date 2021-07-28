ملابسات مصرع موظف على شريط السكة الحديد بالبدرشين

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات مصرع شخص دهسا أسفل عجلات القطار بمركز البدرشين جنوب المحافظة، إذ تبين أنه موظف بمكتب البريد، أربعيني العمر، ومن مركز العياط.



وبينت التحريات أنه حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور تصادف قدوم أحد القطارات، اصطدم به ما أسفر عن مصرعه في الحال.



تلقى العميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع شخص دهسا على شريط السكة الحديد بنطاق المركز.



اتنقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص دهسا أسفل عجلات القطار.



وأشارت المعاينة الأولية وأقوال شهود العيان إلى عدم وجود أي شبهة جنائية حول الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.