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استخراج "دبوس تنجيد" من صدر منجد ببنها الجامعي (صور

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:48 ص
استخراج دبوس تنجيد من صدر منجد
استخراج دبوس تنجيد من صدر منجد
محمد ضوه
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تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب والصدر من إنقاذ حياة مريض بعد استخراج دبوس تنجيد من صدره.

واستقبلت مستشفيات بنها الجامعية حالة خطيرة لمنجد يوجد بصدره دبوس تنجيد، قام منجد بإطلاقه صوب صدره بطريق الخطأ عن طريق دباسة التنجيد ذات ضغط الهواء العالي، مما أدى إلى انطلاق الدبوس مثل الرصاصة واخترق صدر الشاب العشريني، واستقر بعضلات الصدر واخترق جزء منه القفص الصدري، مما أدى إلى استرواح هوائي وتجمع دموي بالغشاء البللوري المبطن للرئة اليمنى.

وجرى إدخاله لغرفة العمليات على الفور بطوارئ المستشفى، وجرى استخراج الدبوس باستخدام جهاز الأشعة (c-arm) وخرج المريض بسلامة، وجرى حجزه بقسم جراحة القلب والصدر حتى يكتمل تماثله للشفاء.

وشارك في الجراحة، جراحي القلب والصدر المساعدين الدكتورة نهى هلال، والدكتور هبة أبو الخير، والتمريض إيمان أحمد.
استخراج "دبوس تنجيد" من صدر منجد ببنها الجامعي (صور
استخراج "دبوس تنجيد" من صدر منجد ببنها الجامعي (صور
استخراج "دبوس تنجيد" من صدر منجد ببنها الجامعي (صور
استخراج "دبوس تنجيد" من صدر منجد ببنها الجامعي (صور

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مستشفى بنها الجامعي صدر منجد دبوس تنجيد بنها

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