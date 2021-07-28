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4693.5 مليون دولار واردات مصر من الولايات المتحدة خلال 2020

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
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أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء نشرة "العلاقات الأقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية" وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامى 2019 ، 2020. 
 

وكانت من أهم المؤشرات بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة 4693.5 مليون دولار عام 2020 وتمثل 6.7 % مــن واردات مصـــر مــن العالــم مقابـــل 4999.5 مليـون دولار عــام 2019 بنسبـة إنخفـاض قدره 6.1 %.
 
وجاءت الواردات من حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 32.5 % من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1523.9 مليون دولار عام 2020، مقابل 1144.3 مليون دولار عام 2019  بنسبه زيادة قدرها 33.2 %.
 
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة الأمريكيـة 1622.7 مليـون دولار عـام 2020 وتمثـل 5.9 % من صادرات مصـر للعالـم  مقابل  2205.0 مليـون دولار  عــام 2019 بنسبــة إنخفــاض قــدره 26.4 ٪، وجاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبــة الأولــى بنسبـة 50.1 % مـن إجمالى الصادرات للولايــات المتحــدة الأمريكية حيث بلغت 812.3 مليون دولار عام  2020 مقابل 949.0 مليون دولار عام 2019  بنسبة إنخفاض قدره 14.0 ٪.


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