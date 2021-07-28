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جينفر لوبيز وبن أفليك يظهران معاً في أول ظهور علني

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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جينفر لوبيز وبن أفليك يظهران معاً في أول ظهور علني

بعد اعلانهاً رسميا عن علاقتها العاطفية به ونشرها لصورة تجمعهما على حسابها الخاص على موقع إنستجرام، ظهرت جينفر لوبيز برفقة بن أفليك في أول ظهور علني للثنائي أمام الجمهور.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات للثنائي أثناء تجولهما في شوارع إيطاليا، أثناء قضائهما لعطلة الصيف معا.
وكانت قد بدأت العلاقة بين الثنائي أفليك ولوبيز بعد أسابيع قليلة من إنفصال لوبيز عن صديقها السابق أليكس رودريجيز.

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