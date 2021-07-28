Advertisements

الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بدء تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي، «العديسات» بمحافظة الأقصر، وذلك تمهيدًا للتشغيل الكلي للمستشفى بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة قريبًا.

وأوضح بيان الهيئة، أنه تم تشغيل عيادات أمراض الأطفال، يوميًا من 8  صباحًا وحتى 3عصرًا عدا الجمعة، والأنف والأذن والحنجرة للأطفال، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، كما تم تشغيل عيادة عظام الأطفال أيام الإثنين والخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

ولفت بيان الهيئة أن المستشفى متخصص في طب الأطفال، ويضم أقسام (القسطرة القلبية، القلب المفتوح، المناظير، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي)، بطاقة استيعابية إجمالية71 سرير، منهم 42 سرير داخلي، 26 سرير رعاية مركزة، و3 للأطفال المبتسرين، فضلًا عن4 غرف للعمليات، 10 ماكينات للغسيل الكلوي، بيما يوفر المستشفى 17عيادة خارجية في تخصصات (الأطفال، الجراحة، الأنف والأذن، قلب الأطفال، الباطنة، العظام، الكُلى، جراحة القلب والصدر، الجهاز الهضمي، جراحة الأطفال، جراحة عظام الأطفال، جراحة مواليد ومبتسرين، موجات صوتية على القلب، أشعة تلفزيونية ومقطعية، أشعة سينية وسونار، إيكو، التخاطب).

واستطرد البيان، تُعد مستشفى الأطفال التخصصي أول مستشفى متخصص للأطفال بمحافظة الأقصر يضم حزم خدمات طبية متخصصة للأطفال من عمر يوم وحتى 18عاما، وتعمل ضمن 5 مستشفيات تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل لمنتفعي المنظومة بمحافظة الأقصر، ولفت البيان أنه يمكن الكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بموجب خطاب التحويل من أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يتواجد بمستشفى "الأطفال التخصصي" مركز لتلقي لقاحات فيروس كورونا، ويخدم قاطني منطقة الطود.
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر
الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر

أخبار تهمك

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له

منذ أقل من ساعة

عضو بغرفة السياحة يصدم الجميع بأسعار الساحل الشمالي للمصريين والأجانب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 14 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 14 ساعة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:39 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له

10:18 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان