الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى "الأطفال التخصصي" في الأقصر







أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بدء تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي، «العديسات» بمحافظة الأقصر، وذلك تمهيدًا للتشغيل الكلي للمستشفى بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة قريبًا.



وأوضح بيان الهيئة، أنه تم تشغيل عيادات أمراض الأطفال، يوميًا من 8 صباحًا وحتى 3عصرًا عدا الجمعة، والأنف والأذن والحنجرة للأطفال، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، كما تم تشغيل عيادة عظام الأطفال أيام الإثنين والخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا.



ولفت بيان الهيئة أن المستشفى متخصص في طب الأطفال، ويضم أقسام (القسطرة القلبية، القلب المفتوح، المناظير، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي)، بطاقة استيعابية إجمالية71 سرير، منهم 42 سرير داخلي، 26 سرير رعاية مركزة، و3 للأطفال المبتسرين، فضلًا عن4 غرف للعمليات، 10 ماكينات للغسيل الكلوي، بيما يوفر المستشفى 17عيادة خارجية في تخصصات (الأطفال، الجراحة، الأنف والأذن، قلب الأطفال، الباطنة، العظام، الكُلى، جراحة القلب والصدر، الجهاز الهضمي، جراحة الأطفال، جراحة عظام الأطفال، جراحة مواليد ومبتسرين، موجات صوتية على القلب، أشعة تلفزيونية ومقطعية، أشعة سينية وسونار، إيكو، التخاطب).



واستطرد البيان، تُعد مستشفى الأطفال التخصصي أول مستشفى متخصص للأطفال بمحافظة الأقصر يضم حزم خدمات طبية متخصصة للأطفال من عمر يوم وحتى 18عاما، وتعمل ضمن 5 مستشفيات تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل لمنتفعي المنظومة بمحافظة الأقصر، ولفت البيان أنه يمكن الكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بموجب خطاب التحويل من أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يتواجد بمستشفى "الأطفال التخصصي" مركز لتلقي لقاحات فيروس كورونا، ويخدم قاطني منطقة الطود.