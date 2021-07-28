انضمام كراكة طنطاوي إلى مشروع "ازدواج المجرى الملاحي" سبتمبر المقبل (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة حسين طنطاوي التي وصلت إلى القناة للمشاركة في مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي هي أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، موضحًا أنه سيجرى رفع العلم عليها وتنظيم احتفالية لها في 4 أكتوبر.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الكراكة ستكون جاهزة للعمل في مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي بداية من شهر سبتمبر، مؤكدًا أن قدرة الكراكة على الحفر عالية، حيث تحفر 3600 متر مكعب في الساعة، لافتًا إلى أن دخول هذه الكرارة يساهم في إنهاء المشروع في 20 شهر فقط بدلًا من 24 شهر.



وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن هذه الكراكة ستكون الكراكة السادسة التي تعمل في مشروع الازدواج بعد الكراكة مهاب مميش و4 كراكات أخريات، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تستعين بأي معدات أجنبية في المشروع، موضحًا أن مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي ضخم وكبير وفي حاجة إلى عمل هذه الكراكات، حيث يبلغ 40 كم منهم 10 كم في البحيرات المرة، و30 كم في الجنوب، وسيتراوح العمق ما بين 72 قدم إلى 77 قدم، أي حوالي 27 متر.



وأوضح، أن قناة السويس شهدت طفرة كبيرة في العام المالي 2020-2021، حيث حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها رغم تداعيات أزمة كورونا بواقع 5.8 مليار دولار مقارنة بـ5.7 مليار دولار في العام السابق عليه، حيث نجحت إدارة القناة في تخفيف التأثيرات السلبية لجائحة كورونا من خلال الحوافز والتخفيضات.

