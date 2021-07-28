جامعة الفيوم ضمن أفضل ١٠٠ جامعة عربية بتصنيف التايمز ٢٠٢١

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن جامعة الفيوم استطاعت أن تحقق إنجازا جديدا بظهورها في الإصدار الأول لتصنيف التايمز للدول العربية لعام ٢٠٢١ (The Arab University Rankings: 2021) والذي تم إطلاقه مؤخرا لتقييم الوضع الراهن لمؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث ظهر بالتصنيف ١٢٥ جامعة تمثل ١٤ دولة العربية، وكان لمصر النصيب الأكبر من حيث عدد الجامعات الممثلة بالتصنيف الذي بلغ ٣٥ جامعة مصرية.



وأشار رئيس الجامعة إلى أنه وفقا للبيانات الصادرة عن التصنيف قد حصلت جامعة الفيوم على المركز ٦١- ٧٠ من بين ١٢٥ جامعة عربية، وحصلت على المركز ١٦ بين الجامعات المصرية الحكومية والمركز ٢٢ بين الجامعات الحكومية والخاصة بالتصنيف.



وأضاف الدكتور أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم تميزت في معيار التأثير المجتمعي Society بحصولها على المرتبة ٧ محليا بإجمالي نقاط بلغت ٧٩.٣، ويعكس هذا المعيار مدى مساهمة الجامعة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة Sustainable Development Goals (SDGs)، كما وردت بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات The University Impact وذلك بفضل التوسع في عدد الأهداف التي شاركت بها جامعة الفيوم هذا العام والذي بلغ عددها ٧ أهداف بزيادة هدفين عن العام الماضي.



وأوضح أن جامعة الفيوم تفوقت في معيار عدد الاستشهادات Citations التي حصلت عليها الأبحاث المنشورة باسم الجامعة خلال الخمس سنوات الماضية حيث جاءت بالترتيب ٨ محليا وقد بلغ إجمالي النقاط التي حصلت عليها الجامعة ٨٦.٦.



ومن الجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد في تقييمه للجامعات على ١٦ مؤشر للأداء منبثقة من الخمسة معايير الرئيسية لتصنيف التايمز العالمي مع تغيير في بعض قيم الوزن النسبي Weighting لكل معيار لتتناسب مع توجهات المنطقة العربية، وهم التدريس Teaching (٣٣%)، البحث العلمي Research (٣٣%)، الاستشهادات Citations (٢٠%)، التأثير المجتمعي Society (٦%)، التواجد الدولي International Outlook (٨%).



