تجديد حبس "مؤذن" بعد قيامه بهتك عرض طفلين داخل مسجد بالإسكندرية

أمرت محكمة جنح المنتزة ثالث بالإسكندرية، اليوم، بتجديد حبس مؤذن 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بهتك طفلين داخل المسجد، كما طالبت المحكمة بسرعة التحريات عن الواقعة، وسؤال المجني عليها، وسماع شهود الواقعة.



تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغ بقيام موظف بالأوقاف بهتك عرض طفلين داخل المسجد بدائرة القسم.



وكشفت تحقيقات النيابة، بقيام المتهم "ف.ع.م"، موظف علي درجة مؤذن بالأوقاف، بطلب من أهلية المجني عليهما كل من "س.ص.ر"، 13 سنة، و"ف.م.ج"، 8 سنوات، مساعدته في تنظيف المسجد، ثم ادعى ملاعبتهم مستغلا في ذلك صغر سنها، وطلب من المجني عليه الأول عمل مساج، قاصدًا من فعلته مقدمات للجنس وملامسات مناطق عوراتهما بعد إغلاقه باب المسجد من الداخل مدعي قيامهم بأعمال النظافة داخل المسجد.



وتبين من التحقيقات قيام المجني عليه الأول بإبلاغ الواقعة لوالده ووالد المجني عليه الثاني، وعلى الفور تم الذهاب إلى المسجد لمواجهة المتهم فأنكر الواقعة، تم تحرير المحضر رقم 10982 لسنة 2021 جنح قسم شرطة المنتزة ثالث، وأخطرت النيابة، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة هتك عرض طفلين.



