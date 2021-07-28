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أول تعليق من التعليم علي تداول امتحان الديناميكا للثانوية العامة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قالت غرفة امتحانات الثانوية العامة انها لم تستقبل أي شكاوي خاصة بامتحان الديناميكا اليوم الأربعاء.

 وأضافت الغرفة في بيان لها أن الامتحان متوازن ومن الكتاب المدرسي بالاضافة الي أنه من حصص مصر.

وناشدت الوزارة أولياء الأمور أن من يوجد له أي شكاوي يتم ارسالها علي الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.


وتداولت بعض صفحات التلجرام وفيسبوك امتحان الديناميكا للصف الثالث الثانوي وذلك بعد بدء اللجنة بعدد ٢٠ دقيقة، حيث نشروا صورا من أوراق الامتحان.

وانتشرت حالة من الغضب بين أولياء الأمور بسبب هذا الأمر، مناشدين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوقف مهزلة الغش الإلكتروني.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تقوم بتتبع مصدر تداول الأوراق على فيسبوك على أن يتم تطبيق قانون الغش على المسرب، وإعلان هويته في بيان رسمي اليوم الأربعاء.

ويؤدي اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021 طلاب الثانوية امتحان الديناميكا.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات وتوزيع أدوات التعقيم كاملة للطلاب؛ وإرسال تقارير بهذا الشأن للإدارة العامة للتوجيه المالى والإداري بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد حجازي على جميع اللجان الامتحانية بتوفير مياه شرب للطلاب أثناء الامتحان، والتأكيد على التعامل بهدوء وبطريقة لا تسبب توتر للطلاب، ومراعاة توفير المناخ المناسب داخل اللجان.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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