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الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة الفترة المقبلة (فيديو)
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:56 ص
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية اعتبارًا من اليوم بنحو درجة لدرجتين، موضحًا أن الطقس يستمر شديد الحرارة خلال فترات النهار.
وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة نسبية في نسب الرطوبة نتيجة الكتلة الهوائية القادمة من البحر المتوسط المحملة بكمية من بخار المياه، وبمرورها على الأرض ترتفع درجة حرارتها مما يتسبب في زيادة نسب الرطوبة.
وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح بما يقلل من الاحساس بدرجات الحرارة، ولكن مع تقدم ساعات النهار وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، موضحًا أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وتصل درجة الحرارة لـ 39-40 درجة على القاهرة.
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